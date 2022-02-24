نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح تردد الجديد لقناة روسيا اليوم العربية 2022 ورابط البث المباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة روسيا اليوم المعروفة بـ rt قناة إخبارية ووثائقية متميزة نشارك معكم أحدث تردد قناة روسيا اليوم عبر هذه المقالة، نظراً لأهميته، في تغطية تلك القناة لمجريات الغزو الروسي لبلد أوكرانيا ضمن تغطيات مباشرة الآن من الأحداث الساخنة لحظة بلحظة.

قناة روسيا اليوم بث مباشر

روسيا اليوم هي إحدى نسخ شبكة rt الأسرع انتشارا، متعددة اللغات، تنطلق كقناة إخبارية منذ عام 2007م، تشتهر بتقديم الحوارات ضمن أكثر من برنامج مختلفة يناقش القضايا ويبحث في الحقائق وتبادل وجهات النظر حول ما يجري.

تردد روسيا اليوم، هو ما ننشره في قسم التكنلوجيا عبر موقع ثقفني دوت كوم لنقدم روسيا اليوم عبر التردد الجديد على ياه سات والعرب سات ونايل سات، تابعوا تفاصيل التردد مما يلي.

تحترم روسيا اليوم مشاهديها على أساس من المصداقية في نقل الخبر، ولعلها من أكثر قنوات التحليلات الجيوسياسية هي جزء من تشعب الأفكار وتقديم الروى المتعلقة بالأحداث والقضايا المستجدة. كما تلعب دوراً في الترويج للسياحة في روسيا واستعراض ثقافة موسكو وتاريخها وبما يستوعب عروض المهرجانات التقليدية التي تتم في كل فترة.

هي جزء من شبكة عملاقة تهتم بالوصول الى سكان العالم من خلال إطلاق قنوات تتحدث بلغتهم. وبالنسبة لروسيا اليوم العربية وعبر برامجها التي تستهدف جوانب مختلفة من الثقافة والسياسة فتشكل أسلوبا لدعم التبادل لثقافي مع العالم العربي. ويمكن مشاهدة روسيا اليوم من خلال، تردد قناة روسيا اليوم، 2022، الجديد، على أكثر من قمر صناعي.

عن روسيا اليوم

rt arabic اعتباراً من 2007 اصبحت إحدى قنوات مؤسسة نوفوستي، الممولة من الكرملين.

تعتمد بث مرئي من خلال التقنيات المختلفة العالية والعادية (RT Arabic HD، RT Arabic SD)

توفر البث المباشر https://arabic.rt.com/live من خلال خاصية البث الحي عبر شبكة الأنترنت.

بث القناة عبر لأقمار الصناعية بدون انقطاع على مدار اليوم، وطوال الأسبوع.

تتواجد عبر أقمار صناعية وبإشارة قوية كمثل القمر المصري نايل سات، والقمر السعودي عرب سات بدر 4.

تقدم الكثير من برامج النقاشات التحليلية والتقارير المصورة أشهرها هو برنامج اسأل أكثر

تردد قناة روسيا اليوم

للبحث عن أكثر من تردد الخاص بقناة روسيا اليوم العربية، يرجى رصد التردد الجديد على كل قمر صناعي

إسم القمر الصناعي: ياه سات

التردد 11977

استقطاب افقي

ترميز: 27500، 8/9

جودة البث: HD 1080

تردد قناة روسيا اليوم عبر عربسات

إسم القمر الصناعي: بدر 6

التردد 11747

استقطاب افقي

ترميز: 27500، 8/9

جودة البث: MPEG-4

HD

ما هو تردد روسيا اليوم العربية الجديد نايل سات