عاجل.. الأمم المتحدة تطالب بوتين بوقف الحرب فى أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - طالبت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بوقف الحرب فى أوكرانيا فورا.



جدة - نرمين السيد - طالبت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بوقف الحرب فى أوكرانيا فورا. وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلنت الأمم المتحدة، تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لدعم أوكرانيا.

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