عاجل.. لحظة استهداف طائرات روسية مستودعا بتشيركاسى الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعطيل 83 هدفا أرضيا تابعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.

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