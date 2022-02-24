عاجل.. بايدن يعلن تجميد كل الأموال الروسية الموجودة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم تجميد كل الأموال الروسية الموجودة فى أمريكا، موضحا أنه سيتم كذلك فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، بسبب العدوان على أوكرانيا.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الأمريكى فى كلمة له، تعليقا على تطورات الوضع فى أوكرانيا "سنفرض عقوبات على أقارب الساسة الروس المتورطين فى الحرب". وأوضح بايدن أنه "سيتم العمل على خفض الصادرات التكنولوجية إلى روسيا بالتنسيق مع حلفائنا"، موضحا "مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا إن لزم الأمر".

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