جو بايدن: اتفقت مع مجموعة السبع على فرض عقوبات قاسية على روسيا

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، أنه اتفق مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، على المضى قدما فى فرض حزم عقوبات صارمة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التى شنتها فى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر: "التقيت هذا الصباح مع نظرائى فى مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".

وأضاف: "لقد اتفقنا على المضى قدما فى فرض حزم عقوبات صارمة وتدابير اقتصادية أخرى لمحاسبة روسيا.. نحن نقف مع الشعب الأوكرانى الشجاع".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

وأوضح أن هدف روسيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد.