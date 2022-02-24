جوجل تحول الكمبيوتر القديم إلى جهاز مثالي للشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية.. اعرف التفاصيل

في مفاجأة سارّة أعلنت شركة جوجل الأمريكية، أن الكمبيوتر القديم Chrome OS Flex يُمكن تحويله جهاز مثالي للشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وذلك بدلا من التخلص منه، وحدوث تلوث بيئي بسبب النفايات الإلكترونية التي انتشرت في الكثير من دول العالم، وأدت إلى مخاطر صحية.

جوجل تحول الكمبيوتر القديم إلى جهاز مثالي

وكشفت شركة جوجل عن تفاصيل تحويل الكمبيوتر القديم إلى جهاز مثالي تستفيد منه الشّركات الصّغيرة والمؤسسات التعليمية المختلفة، إذ مِن المُمكن تشغيل الحاسب الآلي Chrome OS Flex عبر محرك أقراص USB فقط، ويتم ذلك خلال دقائق معدودة، فيما يأتي هذا التّطور بعد أن استحوذت شركة جوجل على Neverware في عام 2020، وهي شركة مَكَّنت من تحميل نظام التشغيل كروم على الأجهزة القديمة من خلال برنامج CloudReady التابع لها.

شروط تشغيل الحاسب الآلي القديم Chrome OS Flex

وحدّدت شركة جوجل العملاقة، شروط تشغيل الحاسب الآلي القديم Chrome OS Flex وهي تتعلق بالحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بالجهاز، على النحو التالي:

البنية: فلا بُد من أن يكون الجهاز القديم مُتوافق مع Intel أو AMD x86-64 بت.

ذاكرة الوصول العشوائي تكون 4 جيجابايت.

والتخزين الداخلي 16 جيجا بايت.

أمّا الجهاز فلا بُد من أن يكون قابلا للتمهيد من USB.

ولا يُمكن تشغيل هذا النظام على الأجهزة المزودة بُمعالجات ARM، مثل أجهزة Mac التي تعمل بنظام M1.

ويُمكن للأجهزة التي تعمل بنظام ARM تشغيل برامج حديثة، ولا تحتاج إلى أن تكون مُتوافقة مع نظام تشغيل خفيف الوَزن.

تحذير هام من شركة جوجل

وحذّرت شركة جوجل من أن نظام Chrome OS Flex قد يمنح تجربة عمل غير مناسبة إذا كان نظام التشغيل يستخدم مكونات مصنوعة قبل سنة 2010م، وربما نحتاج إلى تغيير الإعدادات الخاصة بنظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS إذا لم تتمكن من التمهيد مباشرة من مُحرّك USB، وفي حالة الرغبة في التعرف إلى قدرة النّظام القديم على مواجهة التحدي المتمثل في تشغيل Chrome OS Flex، فإن الشركة الأمريكية قد وفرت لوحة تحكم سهلة للنماذج المُعتَمدة.