نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم حيث تزايدت الى حد كبير نسب البحث من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم تحديد نسب القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية لذا سنوافيكم ونستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل فى كافة المحافظات العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

شهدت مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد إلى معدل كبير وملحوظ حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث يعتبر القبول الموازي بوابة لدخول الطلاب داخل الجامعات العراقية لذا من خلال هذا التقرير نوضح أمام حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول المواي ومعدلات القبول الموازي بالإضافة إلى شروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، حيث أتاحت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية معدلات القبول الموازي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي نتابعه ونستعرضه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية، حيث يصبح بإمكانكم التعرف على نتيجة القبول الموازي على نحو خطوات جاءت كالتالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء في اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء فى تسجيل اسم اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض الدرجات لتكون على الفور نتائج القبول الموازي معلنة أمامكم على الفور

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.