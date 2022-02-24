نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسديد متعثرات واستخراج قرض وشروط تحويل المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسديد متعثرات واستخراج قرض يدخل تحت إطار برنامج تحويل المديونية المُقدم من خلال البنوك داخل المملكة العربية السعودية للتسهيل على المواطنين، وهذا البرنامج خاص بالتمويل الشخصي والسيارات والبطاقات الائتمانية أيضًا، وهناك بعض البنوك تضيف إلى هذه القائمة التمويل العقاري، ولكن عندما نتناول الحديث عن تسديد قروض ومتعثرات من خلال البنك الأهلي السعودي فسوف نحصل على الخيارات الثلاث الأولى فقط دون التمويل العقاري فدعونا نقدم شروط تسديد القروض واستخراج قرض جديد من البنك، وما هي الإجراءات المطلوبة للقبول في برنامج قرض شخصي في وجود متعثرات.

تسديد متعثرات واستخراج قرض

في ضوء التمويل الإسلامي أعلن البنك الأهلي عن وجود برنامج تحويل المديونية كواحد من الخيارات المتوفرة للتسهيل على العملاء، ويمكن تسديد متعثرات واستخراج قرض من خلال هذا البرنامج، ومن مميزاته ما يلي:

الحصول على سيولة نقدية والموافقة الفورية على الطلب في حال استكمال كافة الإجراءات.

مرونة في السداد بفترة تصل إلى الخمس سنوات، كما أن البرنامج متوافق مع الأحكام الإسلامية.

الحصول على التأمين المجاني، وتوفير فرصة السداد المبكر.

شروط تحويل المديونية البنك الأهلي للسعوديين

أما عن الشروط المطلوبة من أجل تحويل المديونية وسداد أقساط البنوك الأخرى من خلال بنك الأهلي فهي متوفرة عن طريق رابط تحويل المديونية البنك الأهلي وجاءت كما يلي:

الرواتب تكون بحد أدنى أربعة آلاف ريال سعودي، وقيمة التمويل لا تقل عن خمسة آلاف ريال.

قيمة الحد الأقصى للتمويل ينبغي ألا تكون أكثر من مليون ونصف.

العمر لا يزيد عن 60 سنة عند التسجيل والمواطن قيد العمل، بينما المتقاعد عمره لا يصل إلى 75 سنة للقبول في البرنامج.

العمل في أحد القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى.

متاح التسجيل في هذا القرض للمتقاعد والعسكري.

إجراءات تسديد قروض ومتعثرات

بعد معرفة الشروط لا بد من تجهيز الأوراق المطلوبة من أجل التحقق من صحة البيانات، منها كشف حساب بنكي، وخطاب بمفردات الراتب صادرة من خلال الجهة التابع لها المواطنين، مع ضرورة الحصول على بطاقة هوية وطنية سارية، ويتم التصديق على جميع الأوراق وخصوصًا خطاب قبول تحويل المديونية.