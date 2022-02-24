سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت تتمتع سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بتصميم رياضي يمنح السيارة مظهراً قوياً، ويشتمل التصميم على عدة عناصر مميزة، ومن الجانب تبرز أقواس العجلات العريضة المرتفعة التي تحيط بـجنوط معدنية، وتشي بقدرات مونتيرو في السير على الطرق الوعرة وكافة أنواع التضاريس، ومن ناحية أخرى، تعززت ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 بأنظمة أمان عديدة توفر الحماية التي يطمح إليها السائق والركاب، الدرع الديناميكي أسفل الواجهة الأمامية والذي يجعل السيارة تبدو أعرض من الأمام بالإضافة إلى غطاء المحرك المرتفع وأضواء LED الرفيعة والتي يظهر بينها ثلاث خطوط أنيقة من الكروم، هذا بالإضافة إلى المزيد من الكروم الذي يحيط بمصابيح الضباب على الجانبين، تعتبر من افضل مركبات متعددة الاستخدامات شعبية في السوق السعودي و من فئة 7 الركاب.

سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت ومواصفاتها في السعودية

ظام الفرامل المانعة للانزلاق، وخاصية التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح. تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر، الساعة في غضون مهلة زمنية تصل إلى 9 ثوانٍ تقريبًا. ينتج الموتور قوة حصانية قدرها 215 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 285 نيوتن/ متر. بلغت السرعة القصوى 182 كم/ الساعة. محرك سداسي الأسطوانات، بسعة وصلت إلى 3000 سي سي، مع خاصية الدفع الخلفي للعجلات. سعة خزان الوقود وصلت إلى 70 لترًا، وهي تستهلك بمعدل 13 لترًا من الوقود لكل 100 كم/ الساعة، مع نوع وقود البنزين. أجهزة استشعار الاصطفاف الأمامية والخلفي وخاصية المساعدة على تسلق التلال. شاشة لمس في الكونسول الوسطي قياس 8 إنش ونظام المساعدة على صعود المرتفعات تدعم نظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو لربط الهواتف الذكية باَافة إلى ميزة بلوتوث. تنتشر مداخل USB ومنافذ الطاقة الكهربائية في أنحاء المقصورة لتلبي حاجة الركاب. ميزة الدخول بدون مفتاح ومقاعد قماشية وأضواء LED أمامية وخلفية نظام صوتي مع 6 سماعات كاميرا خلفية. يمكن زيادة سعة التحميل بطي المقاعد الخلفية في الصفين الثاني والثالث لتصل إلى 1575 لتر.

أسعار سيارة ميتسوبيشي مونتيرو

تتوفر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو هذه في 3 فئات حيث تباع أغلى فئة بسعر 138,600 ريال، يبلغ متوسط سعر ميتسوبيشي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت في سوق السعودية 114,333 ريال.