فرنسا: على بوتن أن يدرك أن حلف الأطلسي لديه أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يحتاج قبل أن يوجه تهديدات بشأن استخدام أسلحة نووية أن يفهم أن حلف شمال الأطلسي هو تحالف نووي أيضا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان تهديد بوتن "بمثل هذه التبعات التي لم تواجهها من قبل في تاريخك" يرقى إلى مستوى التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني، قال لو دريان إنه مفهوم على هذا النحو.
وقال لو دريان على التلفزيون الفرنسي تي.اف1 "نعم.. أعتقد أن فلاديمير بوتن يجب أن يفهم أيضا أن حلف الأطلسي هو تحالف نووي. هذا كل ما سأقوله في ذلك الشأن".
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