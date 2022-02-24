عاجل.. بايدن يعلن عن قرارات حاسمة ضد الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لقد تحدثت مع قادة مجموعة السبع اليوم، ونحن على اتفاق كامل: سنحد من قدرة روسيا على أن تكون جزءًا من الاقتصاد العالمى. سنعمل على تقويض قدرتهم على تمويل وتطوير الجيش الروسى. سوف نضعف قدرتهم على المنافسة فى اقتصاد القرن الحادى والعشرين عالى التقنية".

وأضاف بايدن فى منشور لاحق "لقد رأينا بالفعل تأثير تصرفاتنا على العملة الروسية -الروبل- التى وصلت فى وقت مبكر اليوم إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق. انخفض سوق الأسهم الروسية اليوم. وارتفع معدل اقتراض الحكومة الروسية إلى أكثر من 15 فى المائة".