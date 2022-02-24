دونيتسك: استمرار الاشتباكات على طول خط التماس

أكد نائب رئيس قوات دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أن القتال لا يزال مستمرا على طول خط التماس مع القوات الأوكرانية في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "المعارك مستمرة على طول خط التماس، حيث أطلق العدو 1700 قذيفة طالت أكثر من 60 منطقة".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في وقت سابق، أن العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وحققت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس.
وقال: "أسفرت الضربات الروسية عن تدمير 83 موقعا عسكريا أوكرانيا".
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