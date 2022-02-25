شولتس: ينبغي ألا نفصل روسيا عن نظام سويفت في الوقت الحالي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن فصل روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات بين البنوك ينبغي ألا يكون جزءا من حزمة العقوبات ضد روسيا.

وردا على سؤال بشأن سويفت، أبلغ شولتس الصحفيين عند وصوله إلى قمة طارئة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا "من المهم جدا أن نوافق على تلك الإجراءات التي تم إعدادها.. وأن نُبقي كل شيء آخر حتى نصل إلى وضع قد يكون فيه من الضروري الذهاب إلى أبعد من ذلك."

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "المجلس الأوروبي يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها".

وقال البيان "تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة".