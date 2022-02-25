نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات المتقدمة إلكترونياً من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أوضحت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صدور قرار من قبل وزير المالية، القرار يشمل، الموافقة على تعديل، وإضافة العديد من الفقرات على لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، حيث أن أبرز التعديلات الجديدة التي تشمل القرار، ولذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شملت تعديل وإضافة عدد من الفقرات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث أن في المادتين التاسعة والحادية والعشرين، وأضاف إلى ذلك أن تم تعديل آخر مهلة لأصحاب العمل لإضافة المشتركين، وهذا لكي يصبح بنهاية شهر الالتحاق.

وقد تجد الإشارة أن يوجد تعيل آخر لمهلة تمنح لجميع أصحاب العمل، وهذا لكي يتم استبعاد كافة المشتركين، مهلة تمنح لجميع أصحاب العمل لكي يتم استكمال جميع المواطنين غير السعوديين المشتركين، وبناءً على ذلك تقديم أجورهم.

ومن المؤكد أن قد تضمنت التعديلات تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك مستفيد، وبناءا على ذلك تم تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر، وأضاف إلى ذلك سوف يتم احتساب مبالغ الاشتراكات وهذا على حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة داخل التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أضاف إلى ذلك إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية لجميع المواطنين المستفيدين، وهذا لكي تكون التعديلات بشكل شهري لكافة المستفيدين المشتركين، وبناءا على ذلك أن يجب على صاحب العمل الالتزام بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.

ومن الجدير بالذكر أن لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية السعودية، يقدم تنظيم تسجيل أصحاب العمل وعمالتهم في نظام التأمينات، وأضاف إلى ذلك أن تشمل تسجيل كافة المشتركين اختيارياً، حيث أن قد يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه كاملاََ.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن كافة الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة، ولذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية.

الخدمات المتقدمة إلكترونياً :