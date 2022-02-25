قالت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي.
وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، كشف بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية اطلعت عليه شبكة سكاي نيوز أنه تم نشر أكثر من 60 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية - أي ما بين 30 ألفا و60 ألف جندي - في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بالتعبئة العامة للسكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.