مقتل 137 أوكرانياً على الأقل في اليوم الأول من الغزو الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ "137 بطلاً من مواطنينا" قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وكان الرئيس الأوكراني قد وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، كشف بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية اطلعت عليه شبكة سكاي نيوز أنه تم نشر أكثر من 60 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية - أي ما بين 30 ألفا و60 ألف جندي - في أوكرانيا.