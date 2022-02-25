عاجل.. الجيش الأوكرانى ينسف جسرا فى بلدة سينكوفو

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية فى نبا عاجل أن القوات الأوكرانية نسفت جسرا فى بلدة سينكوفو، لمنع القوات الروسية من محاصرة مدينة خاركييف، إحدى كبريات المدن الأوكرانية.





ومنذ قليل، ذكرت إكستر نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الشرطة الأوكرانية أعلنت سيطرت القوات الروسية على جزيرة زمينى بالقرب من أوديسا.

يأتى هذا مع تصاعد وتيرة الحرب المستعرة الآن بين الجيش الروسى والجيش الأوكرانى بعد قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببد عملية عسكرية خاصة فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق، تعطيل 83 هدفا أرضيا تابعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف، ومفاعل تشيرنوبل النووى.