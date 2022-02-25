عاجل.. زيلينسكى: أوكرانيا تركت وحدها فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فرض الأحكام العرفية فى عموم البلاد.

وقال زيلينسكى، فى خطاب موجه إلى الشعب الأوكرانى، إن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود.

وعلى صعيد متصل أعلن الرئيس الأوكرانى التعبئة العامة لمواجهة الجيش الروسى، لافتا إلى أن التعبئة العامة ستكون خلال 90 يوما من دخول القرار حيز التنفيذ.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبى إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا، ستكون الأقسى على الإطلاق.