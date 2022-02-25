عاجل.. الرئيس الأوكرانى يعلن التعبئة العامة

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسك، مواطنيه لحمل السلاح، ومحاربة روسياز وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن التعبئة العامة ستتم خلال 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ. وفى السياق ذاته، قال وزير دفاع أوكرانيا أوليكسى ريزنيكوف، إن أى شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، فى الوقت الذى قالت فيه الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.

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