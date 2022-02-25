سعر فتح محفظة الراجحي وأفضل الأنواع والشروط المطلوبة

قد تم طرح سعر فتح محفظة الراجحي من قبل بنك الراجحي لتعريف الجميع بالسعر، وتُعد هذه من أفضل الخدمات التي تم تقديمها لجميع العملاء ومن المتعارف عليه أنه واحد من أفضل البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم العديد من الخدمات والمميزات الرائعة.

أنواع محافظ الراجحي

بعد الإعلان عن سعر فتح محفظة الراجحي قد تم الإعلان عن وجود أنواع مختلفة من محافظ الراجحي وهي كما يلي:

محفظة المكسب: تمنح محفظة المكسب عملاء بنك الراجحي عوائد مالية كبيرة، وهي تعتبر من أكثر التي تقدم ربح عالي وذلك لأنها تقوم على الاستثمار في أسهم الشركات. محفظة العائد: تقدم محفظة العائد للعميل عائد ثابت ومحدد مستمر، وهذا ما يجعله من أكثر الاستثمارات المضمونة والآمنة لأنه لا يجعلك تتعرض للخوف من مخاطر الخسارة. المحفظة المختلطة: أما هذه المحفظة فهي تقدم عائد ثابت بجانب منح العميل أرباح رأسمالية كبيرة، وذلك من أسهم الشركات ويعتبر العائد من تلك المحفظة هو الوسط من بين عائد المحفظة المكتسب ومحفظة العائد.

سعر فتح محفظة الراجحي

من الجدير بالذكر أن بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية قد تم طرح سعر فتح محفظة الراجحي موحد، حيث أنه لا يختلف مهما اختلف المبلغ الذي يتم فتح الحساب الاستثمارية وهو يبلغ حوالي 700 ريال سعودي ولا يوجد حد أدنى للتمكن من فتح حساب داخل البنك.

شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي

قد تم طرح بعض الشروط من قبل بنك الراجحي لكي يتمكن العميل من الحصول على محفظة استثمارية، وتكمن تلك الشروط فيما يلي: