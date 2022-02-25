عاجل.. البيت الأبيض: مستعدون لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، إنه تم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكرانى، لافتة إلى أن هناك فريقا للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكرانى.

وأكد البيت الأبيض، على توفير حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكرانى، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم يجر اتصالا ثانيا مع الرئيس الأوكرانى.

وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكرى الروسى.