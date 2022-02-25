إجراء عاجل جديد من البيت الأبيض ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، عقدته منذ قليل: "نعمل على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بالتنسيق مع حلفائنا، وسنمنع بوتين من الحصول على أى مميزات من النظام المالى العالمى".
وأشارت ساكى إلى أن العقوبات على روسيا لا تسعى لعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، مضيفة: "لا يمكن لنا أن نملى على بوتين أفعاله، لكننا حريصون على فشله استراتيجيا".
ولفتت متحدثة البيت الأبيض إلى أن تكلفة الاستيراد فى روسيا سترتفع بسبب تدهور قيمة الروبل، قائلة: لم نحبذ خيار العقوبات على روسيا لكن بوتين لم يترك لنا أى خيار.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن العقوبات ألحقت خسائر بالروبل الروسى والأسهم المالية شهدت تدهورا، مشيرة إلى الاقتصاد الروسى سيتعرض لأضرار كبيرة بسبب اجتياح أوكرانيا.
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