عاجل.. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة جديدة ردا على هجوم روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية أن هذا النص الذى صيغ بلهجة حادة، موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة لتطبيقه.

حرب اوكرانيا

وقال مسؤول أمريكى رفيع، إن استخدام موسكو "المتوقع" لحقها فى الفيتو سيظهر عزلتها على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.