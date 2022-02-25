نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022 “نتائج الثاني عشر” certificate.moe.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022، حيث زاد البحث من قبل جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية العامة بدولة سلطنة عمان عن نتائج الثاني عشر أو الثانوية العامة أو كما تشتهر بدبلوم التعليم العام، وسنتابع معكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة لاستخراج نتائجكم عبر الموقع الرسمي البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022، كما سنتعرف معكم على نسب النجاح وإعادة التصحيح، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نتائج دبلوم التعليم العام سلطنة عمان 2022

يريد الكثير من الطلاب والطالبات في سلطنة عمان معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للثانوية العامة الدراسي الحالي 2021 / 2022، حيث أدى الطلاب الاختبارات الخاصة بهم والتي انتهت منذ فترة تقارب الأسبوعين.

حيث أنهى طلاب والطالبات الصف الثاني عشر أو دبلوم التعليم العام الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول الخاصة بهم بيوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وزاد البحث بعدها بين الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب، والتي تظهر في خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين.

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم عبر تغريدة رسمية عبر حسابها الرسمي على تويتر تهنئة للطلاب الناجحين بالفصل الدراسي الأول في نتائج دبلوم التعليم العام، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق.

نتائج الثاني عشر

ويتاح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بالفعل والتي كان الموعد الرسمي لظهورها هو يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، وهو بعد أسبوعين بالضبط من انتهاء الاختبارات، وسنتعرف معكم على كيفية استخراجها من الموقع الرسمي فتابعوا معنا.

رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان

ويمكنكم استخراج نتائجكم بكل سهولة ويسر عبر البوابة التعليمية بسلطنة عمان بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022