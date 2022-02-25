برنامج تمهير طاقات الشروط وخطوات التسجيل ومزايا تمهير

يعمل برنامج تمهير على تدريب الطلاب خريجى الجامعات والكوادر العالية وحملة الماجستير والدكتوراة ومن لم يتم الحاقهم بالعمل على تدريبهم ووخلق فرص عمل لهم ويعمل التدريب فى برنامج تمهير يهدف إلى إكساب خريجي الجامعات، الخبرات، والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية، وفقًا لتخصصات الخريجين، ومن خلال مقالي نوضح مزايا برنامج تمهير وكيفية التسجيل فى برنامج تمهير للحصول على عمل وفرصة توظيف والشروط الواجب توافرها للالحاق بتمهير، حيث تتضمن مزايا برنامج “تمهير” مكافأة مالية؛ دعمًا للمتدرب قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، وإعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين، للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ودورات تدريبية إلكترونية، وتتمثّل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات، والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل لإكسابهم الخبرات التي يحتاجونها في سوق العمل.

مزايا برنامج تمهير:

ابرز هذه المزايا في برنامج تمهير يحصل عليها الخريجون، وأصحاب العمل، والمبتعثون كالتالي:

من أهم المزايا لدى البرنامج التي يمكن الاستفادة منها هي إعداد وتطوير المهارات التي تتعلق بالأشخاص الخريجين بالإضافة إلى خبراتهم من أجل مشاركة بفاعلية في سوق العمل و تؤهله للوظيفة

والزيادة من معدل توافر فرص التوظيف لأبناء

يمكن البرنامج الأشخاص المستفيدين من حصولهم على شهادة معتمدة منه تفيد بإتمام البرنامج التدريبي.

وحصول المتدرب خلال فترة التدريب على حقائب تدريبية إلكترونية

وتغطية تأمين ضد المخاطر

كما يتم صرف مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال

خفض تكاليف البحث عن كوادر مدربة

يعزز البرنامج من دور المسؤولية الاجتماعية لدى أصحاب الأعمال

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج تمهير طاقات:

يجب لكي يتم ااتسجيل بنجاح ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل أو مقيم في المملكة بشكل دائم.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق.

وفي حالة إنه لم يكمل مرحلته التعليمية لحصول على درجة البكالوريوس يجب أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الصحية أو الفنية أو الإدارية.

من الضروري أن يكون المتقدم غير منتمى إلى أي وظيفة خلال 6 أشهر الماضية.

أن لا يكون الشخص المتقدم ملتحق بأي وظيفة أو عمل في الوقت الذي يتقدم فيه للتسجيل في البرنامج

كيفية التسجيل في برنامج تمهير طاقات: