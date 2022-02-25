عاجل..انفجارات واشتباكات دامية بين الجيش الروسى والأوكرانى فى سومى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعقد مجلس الأمن الدولى، بعد ساعات، جلسة للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها.
وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية أن هذا النص الذى صيغ بلهجة حادة، موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة لتطبيقه.
وقال مسؤول أمريكى رفيع، إن استخدام موسكو "المتوقع" لحقها فى الفيتو سيظهر عزلتها على الساحة الدولية.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.
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