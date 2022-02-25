عاجل.. سماع دوى انفجارين هائلين فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة إنترفاكس أوكرانيا أن الانفجارين كانا شديدين للغاية، فيما لم تعلن أى جهة عن تفاصيلهما حتى الآن. وسُمعت أصوات مماثلة فى اليوم السابق عندما تعرضت قاعدة عسكرية في بلدة بروفاري بالقرب من كييف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، لقصف بصواريخ كروز روسية، مما خلف 6 قتلى.

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