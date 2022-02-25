نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية وامكانياتها الفخمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022 بفئتين الأولى ثلاثة أبواب والثانية خمسة أبواب جي.ل.س. وتجربتها رائعة جدًا في قيادتها. لأنها مجهزة تجهيزًا جيدًا وبها مجموعة من التقنيات الحديثة التي تحافظ على سلامة الراكبين. تعتني باجيرو 2022 بسلامة الأشخاص. ولذلك نحب أن نقدم عروض تقسيط السيارات الجديدة من باجيرو والتي يقدمها العيسائي للسيارات في السعودية.

ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 الجديدة بالسعودية المواصفات

ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع رباعي. حجم محرك السيارة هو 3.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 6 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 189 حصان. ناقل الحركة في ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 هو أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 9.1 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت. سعر ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 يبدأ من 126500 ريال سعودي

مميزات باجيرو 2022 ثلاثة ابواب جي ال اس في السعودية

الراحة والسهولة: نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك.

الترفيه والتكنولوجيا: نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت

رفاهية: مقاعد جلدية، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وفتحة سقف.

الأمان: مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح

أنواع و خامات المقاعد: تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد.

كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية. مقاس العجلات: 18. نوع الإضاءة: زينون. نوع المحرك: بنزين.

نظام تقسيط ميتسوبيشي باجيرو جي ال اس الثلاثة ابواب من العيسائي

الدفعة الأولى صفر. الدفعة الأخيرة 50600 ريال سعودي. المدة ستين شهرًا. سعر السيارة يصل لـ 126500 ريال سعودي، القسط الشهري 2160 ريال سعودي.

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ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع رباعي. حجم محرك السيارة هو 3.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 6 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 189 حصان. ناقل الحركة في ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 هو أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 9.1 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت. سعر ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 يبدأ من 132250 ريال سعودي.

الدفعة الأولى صفر. الدفعة الأخيرة 52900 ريال سعودي. المدة ستين شهرًا. سعر السيارة يصل لـ 132250 ريال سعودي، القسط الشهري 2259 ريال سعودي.

يمكنكم الآن الاستفادة من عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 بقسط مفاجأة في المملكة العربية السعودية. تلك السيارة التي تنتجها شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات المرموقة. والتي تنتنمي لفئات سيارات الدفع الرباعي أثبتت كفاءتها على الطرق في المملكة. بمقاعد تتسع لـ 7 أشخاص ، مع نظام معلومات وترفيه وكاميرا للرؤية الخلفية. ومحرك ديزل رباعي الأسطوانات من طراز V6 مزود بشاحن توربيني لأداء أعلى بسعة 3,2 لتر (3200 سي سي).

عرض تقسيط ميتسوبيشي باجيرو 2022 بقسط مفاجأة في السعودية

يتمثل عرض التقسيط لـ سيارة باجيرو موديل 2022 بتقسيط 1895 ريال سعودي.والذي يبدأ سعرها من 127100 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة. والذي يشمل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات باجيرو مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة.

أما ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

بينما ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

وفيما يخص رابع ميزة من المميزات خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـ عملية تقسيط باجيرو 2022 ماتسوبيشي من العيسائي

عزيزي القاريء عليك أن تعلم أنك ستحصل على تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك.

بالإضافة إلى ما ذلك يمكنك أن تعرف ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. وكذلك تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك. علاوة على أنه يمكنك التواصل على رقم 8002440060

ويمنك التعرف على عروض ميتسوبيشي العيسائي لعام 2022 تقسيط سيارات بسعر جيد.

أبعاد سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022

تشكيلة الـ 5 أبواب في تقسيط سيارة باجيرو ميتسوبيشي العيسائي 2022 بقسط قليل

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 في السعودية

التصميم أنيق بلا تكلف ومظهرها قوي ومتين. تحتوي على 5 أبواب GLS بمحرك سعته 3.8 لتر مبينة مع التجهيزات الاختيارية / مقاعد جلدية سوداء التجهيزات قد تختلف تبعًا للسوق. وهناك طابع رياضي للسيارة. فهي أنيقة بقدر ما هي فسيحة وتمنح المقصورة الداخلية الرحية للسيارة باجيرو ركوبا مريحًا. وبها ترتيبات مقاعد متنوعة النقل الخاصة بك . فيمكنك ازالة المقاعد كليًا لتحظةى بأرضية مقصورة ملائمة. يصل وزن السيارة 2165 كجم. ويصل وزن السيارة بكامل الحمولة 2765 كجم. السرعة القصوى 200 كم / الساعة. والمحرك MIVEC سعة 3.8 لتر 6 اسطوانات بشكل V و24 صمام بعمود كاملة علوي مفرد (6G75). وسعة المحرك 3828 سم3. وسعة خزان الوقود 88.

عجلة القيادة في سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022 من العيسائي في السعودية

سنتكلم هنا ما بين الصلة بين الإنسان والآلة: فمقصورة باجيرو الداخلية والمغرية مناقضة تمامًا لطبيعة الأراضي التي صممت للتعامل معها. العدادات المضاءة ومفاتيح التحكم المكسوة بالجلد كلها مرتبة حسب وظائف الأعضاء وتنتظر أوامرك. في حين أن المقاعد الجلدية اللينة، والتجهيزات الفاخرة في كل جزء منها تغريك بأن تنس وجهتك المقصودة والاكتفاء بمواصلة القيادة.