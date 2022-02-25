شروط الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي تعد من المعلومات المهمة التي يرغب كل شخص يتطلع على الحصول على قطعه ارض مجانيه من وزاره الإسكان والديوان الملكي إلى معرفتها جيدا قبل تقديم الطلب حتى لا يتم رفضه ، لذلك ؛ سوف يتم التطرق بالتفصيل الى أهم شروط طلب هذه المنحة وذلك عبر موقع ثقفني.

طلب منحة أرض

تعمل حكومة المملكة العربية السُّعُودية بكامل طاقتها على توفير الحياه الكريمة الى جميع المواطنين، وفي هذا الإطار صدر قانون قرار ينص على إعطاء قطعه ارض بشكل مجاني تماما الى اي مواطن فقد السكن الخاص به و لا يمتلك أي عقارات سكنيه بغرض توفير مكان معيشه له ولأسرته.

شروط الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي

لقد أعلنت وزاره الإسكان السُّعُودية وبوابة سكني و وزاره الشئون البلدية والقروية ايضا عن مجموعه من الشروط الأساسية والضرورية التي ينبغي الإلمام بها كاملة لموافقه على نموذج طلب منحه أرض المجانية ولقد شملت هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المواطن صاحب الطلب سعودي الجنسية ومقيم على ارض الوطن بشكل دائم.

يجب أن لا يقل عمر صاحب الطلب عن الـ 18 عام.

في حاله النساء الارامل والمطلقات يجب أن تكون في عمر 25 سنه على الأقل.

ان يكون لدى مقدم الطلب حساب خاص على منصة سكني أو القيام بإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

ينبغي أن لا يكون صاحب الطلب قد حصل على منحه ارض مسبقا.

ان يكون لدى المستخدم حساب بنكي أو بطاقة هوية وطنية سارية.

عدم امتلاك أي أصول عقارية مسجلة باسم صاحب طلب المنحة.

كيفية الاستعلام عن منح الأراضي برقم الهوية

يمكن لأي مواطن قام بالتقديم للحصول على منحة أرض الاستعلام عن حالة الطلب عبر الخطوات التالية: