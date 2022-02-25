“الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية” استعلام عن قبول الحالة hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم خطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية، حيث زاد البحث عن التأهيل الشامل وكيفية تسجيل الدخول خلاله والاستعلام عن قبول الحالة، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن ماهيته وكيفية التقديم على التأهيل الشامل بكل سهولة ويسر، وما هي المبالغ التي يتم صرفها للمستحقين في هذا البرنامج، وكيفية الدخول لمعرفة حالة الطلب الخاص بك وهل تم قبوله أم لا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

التأهيل الشامل

وسنتعرف معكم بنبذة مختصرة وسريعة عن ما هو التأهيل الشامل، حيث إنه عبارة عن أحد أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة منهم.

حيث تحرص الحكومة السعودية على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع المستحقة، وهذا كما تعرفنا معكم، والتي منها:

وتختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقديم التأهيل للمستفيدين، وهي تختص أيضا في تقديم الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور.

وتبدأ المبالغ المقدمة في هذا الدعم من 4 آلاف ريال سعودي، وتصل إلى 14 ألف ريال سعودي للمستفيد، وهذا يختلف حسب نوع الإعاقة وشدتها.

التقديم على التأهيل الشامل

ويمكنكم التقديم على إعانة التأهيل بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط sso.hrsd.gov.sa.

ثم سجل الدخول عن طريق ادخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بك.

أو قم بالدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

وفي حالة عدم امتلاكك حسابا قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، وادخل كافة البيانات المطلوبة.

بعد الدخول اختر أحد البرامج التي تريد التقديم عليها ثم انقر على التقديم الآن.

استكمل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح كما هو موضح في المقطع.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية

ويمكنك القيام بعملية الاستعلام بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: