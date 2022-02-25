نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات دفع مخالفات المرور بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن يقوم أصحاب المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يقوموا بدفع مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية الإماراتية, وتوفر وزارة الداخلية الإماراتية مجموعة متنوعة ومتميزة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد جميع الأفراد المتواجد تحت لواء دولة الإمارات العربية المتحدة, ويمكن الاستفادة من أحد هذه الخدمات الإلكترونية والتي هي أن يقوم أصحاب المركبات بدولة الإمارات دفع مخالفاتهم المرورية عبر موقع وزارة الداخلية.

دفع مخالفات المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن من خلال عددت نقارات علي هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك أن تقوم بدفع جميع مخالفات المرور وانت جالس في منزلك دون أن تضيع أي وقت أو جهد منك.

يتم الدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية الظاهرة علي جانبي صفحة وزارة الداخلية الإماراتية.

البحث عن خدمة دفع مخالفات المرور, ثم الضغط على المزيد.

إذا كنت مسجل من قبل في موقع وزارة الداخلية فيتم الضغط علي أيقونة أبدا الخدمة, لتقوم بعدها بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار طريقة عرض مخالفات المرورية.

ثم يتم اختيار طريقة دفع التي تريد بها دفع مخالفات المرورية.

بعد اختيار طريقة الدفع المناسب لك تقوم بالضغط علي دفع.

الوقت المستغرق لتنفيذ خدمة دفع المخالفات المرورية بدولة الإمارات

وضعت وزارة الداخلية الإماراتية وقت محددة يتم فيه إنجاز خدمة دفع مخالفات المرور لتكون دليل علي سرعة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية الإماراتية, وبلغ الوقت المستغرق لتنفيذ خدمة دفع مخالفات المرور ثلاث دقائق, والجدير بالذكر أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمة دفع المخالفات المرورية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية بلغ 9052007.

رابط دفع مخالفات المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن دفع المخالفات المرورية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية من خلال خطوات بسيطة وسهلة, ويمكن الحصول علي رابط دفع مخالفات المرور من وزارة الداخلية الإماراتية من هنا, قم بالضغط على هذا الرابط وتسجيل الدخول علي الموقع ثم الاستفادة من خدمة دفع مخالفات المركبة التي تملكها, أو الاستعلام عن المخالفات المرورية.