اشتباكات لا تهدأ بين قوات روسيا وجيش أوكرانيا فى جزيرة الثعبان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "إكسترا نيوز" قد أفادت فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على جزيرة الثعبان الاستراتيجية فى البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق، تعطيل 83 هدفا أرضيا تابعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف، ومفاعل تشيرنوبل النووى.

وقالت السفيرة الأوكرانية فى واشنطن أوكسانا ماركاروفا، إن القوات الروسية استهدفت العديد من البلدات السكانية والبنى التحتية.