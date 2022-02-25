عاجل.. إسقاط طائرة روسية واصطدامها بمبنى سكنى فى كييف

جدة - نرمين السيد - جاء هذا، فى نبأ عاجل أعلنته قناة إكسترا نيوز الفضائية. ولفتت الشرطة الأوكرانية إلى أن اصطدام الطائرة الروسية أدى إلى اشتعال النار فى المبنى السكنى. فيما تدور الآن اشتباكات فى موقع زابوروجيا وتقصف القوات الروسية بشدة المنطقة بصواريخ عالية الدقة.

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