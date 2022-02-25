عاجل.. ماكرون: سندعم أوكرانيا بـ 300 مليون يورو.. وبوتين أهمل الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعمد إهمال المسار الدبلوماسى بشأن أوكرانيا، متهما إياه بمحاولة إعادة أوروبا إلى ماضى الحروب الإمبراطورية.





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى، عقده فجر اليوم الجمعة.

وأكد ماكرون أن القوات الروسية استهدفت عددا كبيرا من المدنيين كما أكد الرئيس الأوكرانى، موضحا أن أوروبا ليست سوقا استهلاكية بل ستلعب دورها فى الدفاع عن مصالحها.

وتابع إيمانويل ماكرون، أن العقوبات الأوروبية ستليها عقوبات فرنسية على أفراد روس، موضحا أن فرنسا ستعزز دورها العسكرى فى دول البلطيق اعتبارا من مارس.

وكشف الرئيس الفرنسى عن أن بلاده ستواصل لعب دورها فى إرسال وحدات عسكرية إلى إستونيا، موضحا أنه سيتم منح 300 مليون يورو لـ أوكرانيا كمساعدات ومعدات عسكرية، ولافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات فرنسية تستهدف شخصيات روسية.