بث مباشر.. آخر أنباء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتقدم إكسترا نيوز بثا مباشرا للقصف الروسى على شرق أوكرانيا والذى لم يتوقف منذ أمس الخميس على مدار 24 ساعة وسط إدانات أمريكية وأوروبية.
وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أعلنت أنها تمكنت من إسقاط طائرة روسية ما أدى إلى اصطدامها بمبنى سكنى.
ولفتت الشرطة الأوكرانية إلى أن اصطدام الطائرة الروسية أدى إلى اشتعال النار فى المبنى السكنى.
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