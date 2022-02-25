بث مباشر.. آخر أنباء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تواصل قناة إكسترا نيوز الفضائية، تقديم خدماتها الإخبارية على مدار الساعة لتغطية الحرب المشتعلة حاليا بين الجيش الروسى والجيش الأوكرانى بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالأمن عن عملية عسكرية فى إقليم مونباس.





وتقدم إكسترا نيوز بثا مباشرا للقصف الروسى على شرق أوكرانيا والذى لم يتوقف منذ أمس الخميس على مدار 24 ساعة وسط إدانات أمريكية وأوروبية.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أعلنت أنها تمكنت من إسقاط طائرة روسية ما أدى إلى اصطدامها بمبنى سكنى.

ولفتت الشرطة الأوكرانية إلى أن اصطدام الطائرة الروسية أدى إلى اشتعال النار فى المبنى السكنى.