طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية بكل سهولة وبمكونات بسيطة

البيتزا تعتبر من أشهر الأطباق العالمية، التي تأخذ حيز كبير من مطابخ جميع أنحاء العالم، لأنها مميزة عن باقي الأكلات من حيث المذاق والرائحة، ويمكن تحضيرها بنكهات متعددة في وقت قصير، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية

٤٠٠ جرام من الدقيق.

أربع ملاعق صغيرة زيت زيتون.

رشة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

كمية من الماء الفاتر، للعجن.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الفاتر مع السكر، والخميرة جيدا، ثم ضعيهم في وعاء جانبا، حتى يتفاعلوا. اخلطي الدقيق مع مقدار الملح بعد نخلهم في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليهم خليط الماء والخميرة، وزيت الزيتون، والماء، ثم اعجني جميع المكونات لمدة ١٥ دقيقة، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء جانبا، ثم ضعي فوقها غطاء نايلون أو فوطة مبللة، ثم اتركيها لمدة ساعة وربع، حتى تتخمر. افردي عجينة البيتزا حتى تصبح دائرة رقيقة السمك، ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت، حتى تصبح عجينة البيتزا السريعة جاهزة للحشو.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالزبادي

مقادير عجينة البيتزا بالزبادي

٤٥٠ جرام من الدقيق المنخول.

٨ ملاعق صغيرة من زيت الذرة، أو زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ربع كأس كبير من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من الخل.

كأس كبير من الزبادي.

بيضة كبيرة الحجم مخفوقة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا بالزبادي