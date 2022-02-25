ندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا.
وتسببت الصواريخ الروسية في إصابة 3 أشخاص على الأقل، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكتب كوليبا على "تويتر": "إطلاق مروع لصواريخ روسية على كييف"، وأضاف أن "آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا".
وواصل الطيران الحربي الروسي تحليقه في أجواء العاصمة الأوكرانية صباح يوم الجمعة، وفقما ذكر مراسل "دوت الخليج" في كييف.
وأفاد مراسلنا بوقوع سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى قصف الطيران الروسي مدرج مطار كييف الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق صواريخ "كروز" أو صواريخ بالستية على كييف.
كذلك سمع دوي انفجارات في مناطق أوبولون وفيدرادني ودوروهوزهيشي وتروييشينا وبيتروبافليفسكا بورشاشيفكا السكنية، وأخرى بالقرب من مطار هوستوميل العسكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا تستهدف كييف بالصواريخ "بشكل مروّع" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.