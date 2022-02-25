جدة - نرمين السيد - وذكرت الفضائية اليمنية أن الجيش اليمنى كبد عصابات الحوثى خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مواجهات وقصف مدفعي وجوي في عدد من جبهات القتال بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
ولفتت إلى أن قوات الجيش استهدفت مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية، في مديريتي حرض، وعبس، وأوقعت فى صفوفها عشرات القتلى والجرحى.
وتمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيّرة للمليشيا في مديرية حرض، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربات موجعة جديدة من الجيش اليمنى لـ عصابات الحوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.