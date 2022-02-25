ضربات موجعة جديدة من الجيش اليمنى لـ عصابات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الفضائية اليمنية أن الجيش اليمنى كبد عصابات الحوثى خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مواجهات وقصف مدفعي وجوي في عدد من جبهات القتال بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

ولفتت إلى أن قوات الجيش استهدفت مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية، في مديريتي حرض، وعبس، وأوقعت فى صفوفها عشرات القتلى والجرحى.

وتمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيّرة للمليشيا في مديرية حرض، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.