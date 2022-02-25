الشروط الخاصة بالحصول علي تمويل الراجحي الجديد 2022 وأهم مميزات التمويل

يعد مصرف الراجحي من أهم مؤسسات المملكة المصرفية والتي يستفيد منها الكثيرون فهو يقدم العديد من الخدمات البنكية أهمها التمويلات التي يوفرها البنك للشركات والأفراد، هذا ومن جانب آخر فإن البنك اهتم بتقديم التمويل اللازم للمواطنين هذا في حالة التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، بالإضافة إلى قروض السيارات بجانب خدمات الحسابات لتتم تلك الأمور فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية وبشكل ميسر وسهولة بالغة.

شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي الجديد

يتمكن المتقدمين للحصول على تمويل الراجحي بعد إستكمال شروط الإستحقاق لديهم وهي كالأتي:

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على تمويل الراجحي عن 25 عاماً وكذلك لا يزيد عن 60 عاماً إذا كان المواطن من الموظفين، بينما في حالة المواطنين المتقاعدين يجب أن لايزيد العمر عن 70 عاماً وذلك عند نهاية فترة سداد الأقساط للبنك.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يعمل بجهة عمل مدرجة فعلياً ضمن الجهات التابعة للبنك.

يمنح بنك الراجحي التمويل للموظفين بالقطاعين العام والخاص السعودي ولكن يجب أن لا يقل راتب الموظف الشهري عن 2.000 ريال سعودي، وفي حالة المتقدمين المتقاعدين يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1.900 ريال سعودي.

يقدم بنك الراجحي للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل بنك الراجحي ولكن يجب أن لايقل الراتب الشخصي عن 5.000 ريال سعودي.

تقديم إفادة بقيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن، بالإضافة لتقديم مستند بالبيانات الخاصة بالمعاش التقاعدي للأشخاص المستفيدين من تمويل الراجحي.

سداد كافة رسوم إجراءات التقديم لتمويل مصرف الراجحي الإدارية والتي تبلغ 500 ريال سعودي.

الحصول على نموذج طلب التمويل الخاص بالمصرف وإرفاقه بجميع المستندات السابقة أثناء التقديم.

مميزات التمويل الراجحي الجديد 2022

يوفر تمويل الراجحي الجديد 2022 العديد من المميزات الخاصة بتمويل العقاري الجديد وكذلك تمويل السيارات، وفيما يلي سوف نوضح أهم المميزات التي حصل عليها المواطنين: