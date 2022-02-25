هجوم البحر الأسود.. قوات روسية تقتل 13 أوكرانيًا على جزيرة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بمقتل جميع حرس الحدود في جزيرة "سنيك" الأوكرانية الصغيرة، التي تعرف أيضا باسم "زميني"، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، بعد هجوم روسي شنته سفينتان.

وواجه حرس الحدود البالغ عددهم 13 في الجزيرة سفينتين حربيتين روسيتين، فتحتا النيران على الجزيرة الواقعة في البحر الأسود.

وأظهر مقطع فيديو تسجيلا صوتيا لسفينة حربية روسية توجه نداء للجنود الأوكرانيين للاستسلام، وذلك لتجنب قتلهم.

لكن يسمع في التسجيل صوت الجنود الأوكرانيين وهم يؤكدون رفضهم الاستسلام، قبل أن يوجه أحدهم الشتائم للسفينة الروسية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

إلا أن القوة الروسية البحرية فتحت النار، وقتلت الجنود الأوكرانيين الـ13 الذين حاولوا المقاومة دون جدوى.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس، في اليوم الأول من الهجوم الروسي على بلاده.

وقال زيلينسكي: "في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية. لكنهم لم يستسلموا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأكد أن حرس الحدود الذين سقطوا في الجزيرة سيحصلون على وسام "بطل أوكرانيا" لدفاعهم المشرّف، مضيفا: "عسى أن تعيش ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا إلى الأبد".