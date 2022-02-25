عاجل- روسيا تحذر أمريكا بشأن محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - وحذر رئيس وكالة الفضاء الروسية، ديمترى روجوزين، الولايات المتحدة من إنهاء مبكر للتعاون حول محطة الفضاء الدولية، وذلك فى ظل العقوبات التى تفرضها واشنطن على موسكو.

وفى بيان عبر "تيليجرام"، كتب روجوزين، مساء أمس الخميس، أن التعاون ضرورى للتشغيل الآمن للمحطة، فى الوقت الذى فرضت فيه واشنطن مزيدًا من العقوبات على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وتابع روجوزين مهدًا: "إذا رفض الأمريكيون المزيد من التعاون، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من هبوط محتمل غير منضبط من المدار والتحطم فى أراض أمريكية أو أوروبية؟".

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.