عاجل- كييف تطلق صافرات الإنذار.. ادخلوا إلى الملاجئ

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، حثت السلطات البلدية الناس على التوجه إلى أقرب ملاجئ.
هذا وحذر أنطون هيراشتشينكو مستشار للحكومة الأوكرانية، من أن اليوم الجمعة "سيكون أصعب يوم"، منذ بدء الغزو الروسى للأراضى الأوكرانية.
وكشف عن أن الخطة الروسية هى استخدام الدبابات لاقتحام كييف، مشيرا إلى أن المدافعين عن كييف مستعدون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء خارجيون.
وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن استمرار العدوان الروسى على بلاده يظهر أن العقوبات التى فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.
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