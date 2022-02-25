عاجل- الحصار.. تحرك عسكرى روسى خطير فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تستعد القوات الروسية لحصار كييف، وتنفذ عمليات إنزال بالقرب منها، وسط أنباء عن استمرار القصف الصاروخى على عدة مناطق فى هذه اللحظات، حسبما أفاد مراسل قناة "اكسترا نيوز الإخبارية منذ قليل.





وأشار مـراسل "إكسترا نيوز" فى كييف، إلى أن القوات الروسية أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية، فيما طالبت السلطات الأهالى بإخلاء المنازل والنزول إلى الملاجئ. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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