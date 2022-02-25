عاجل- بعد إطلاق صواريخ.. قتلى فى مركز حدودى أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الليل.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، سقوط طائرة شحن عسكرية من طراز أنتونوف داخل الأراضى الروسية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وقال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق الخميس، إن بلاده نجحت فى ردع الهجوم وإلحاق خسائر بصفوف القوات الروسية.

وكشفت فضائية "إكسترا نيوز" سقوط مروحية روسية بكامل ذخيرتها بعد إصابتها شرق أوكرانيا.