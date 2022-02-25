عاجل- قتال عنيف.. روسيا تقترب من عاصمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أشارت الهيئة الأوكرانية إلى تواصل الاشتباكات العنيفة بمنطقتى ديمر وإيفانكيف، شمال غرب كييف، حيث قال التقارير إن قوات أوكرانية محمولة جوًا دمرت جسرًا عبر نهر تيتيريف لوقف غزو القوات الروسية الساحقة، بالإضافة إلى غارات جوية روسية استهدفت العديد من المدن.

وبحسب البيان، فقد دوت صافرات الإنذار مرة أخرى فى كييف، مع دخول الهجوم الروسى يومه الثانى، فيما دعت إدارة المدينة جميع المواطنين إلى إيجاد مأوى آمن.

وهاجمت القوات الروسية مطار مدينة ريفن، غرب أوكرانيا، وسط أنباء عن وقوع عمليات قتال فى منطقة سامى بشمال شرق البلاد، قرب الحدود الروسية.