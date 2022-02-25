وزيرة الخارجية البريطانية: اعتداء بوتين على أوكرانيا بربرى

جدة - نرمين السيد - وقالت تروس - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - إن "اعتداء بوتين على أوكرانيا بربرى وغير مبرر ويظهر الاستخفاف الشديد بحياة البشر". وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة "ستواصل محاسبة بوتين" وستظل راسخة فى دعمها لأوكرانيا. يأتى ذلك بعدما قامت المملكة المتحدة بفرض حزمة من العقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسى بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا.

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