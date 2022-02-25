برقم المقعد moe.gov.om رابط نتائج الدبلوم اليوم في سلطنة عمان ويتم الاستخراج في تمام الساعة الثالثة عصرا برقم المقعد أو رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث قامت السيدة الشيبانية وزير التعليم بإعلان مواعيد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وأيضا مواعيد النزول التدريجي لنتائج الطلاب، ويترقب الطلاب الذين أدوا اختبارات الفصل الدراسي الأول الانتهاء من تنويل جميع النتائج على البوابة التعليمية.

برقم المقعد moe.gov.om رابط نتائج الدبلوم سلطنة عمان (عام – خاص) بالبوابة التعليمية

أعلنت السيدة وزير التعليم بالسلطنة نجاح الاختبارات الخاصة بمنتصف العام في الفصل الدراسي 2021-2022بعد قرار الوزارة عودة الطلاب للاختبارات الورقية باللجان، وتم عمل الإجراءات الوقائية بنجاح وحرصت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصحة على تعقيم لجان الامتحان ومتابعة شهادات الحصول على جرعتي اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية، كما تم مراقبة الطلاب جيدا ليحصل كل طالب على مجهوده الشخصي من النتائج وتم رصد عمليات غش محدودة في لجان الامتحانات وتم السيطرة التامة عليها.

موعد ظهور نتائج الدبلوم

تظهر نتائج الدبلوم العام والخاص يوم الخميس الموافق 24 فبراير – 23 رجب 1443 عبر رسائل SMS بالاتصال والحصول على النتائج بشكل مدفوع عبر شركات الاتصالات بالسلطنة.

بينما يتم تنزيل نتائج الطلاب مجانا عبر البوابة التعليمية للسلطنة يوم الجمعة الساعة 3 عصرا ويتم استخراجها برقم جلوس الطالب.

تتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية بالخطوات التي تم تسجيلها عبر الصفحة الرئيسية لبوابة سلطنة عمان التعليمية.

كيفية استخراج نتائج الدبلوم من البوابة التعليمية التعرف على النتائج عبر رسائل SMS يتم الدخول على رابط البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم يقوم الطالب بتسجيل الاسم ورقم المقعد. يتم استخراج النتيجة بعد ذلك. رسائل (SMS) عن طريق “عمانتل” و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة فيها رقم الجلوس أو رقم المقعد إلى الرقم (90200).

خبر نتائج الطلاب عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية