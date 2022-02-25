كيفية التأكد من صلاحية الإقامة في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - سنستعرض لكم اليوم كيفية التأكد من صلاحية الإقامة، يحرص مسافرين المملكة العربية السعودية على التحقق من تاريخ انتهاء إقامتهم لتجنب التعرض للعقوبات.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها

توفر بوابة الخدمات الإلكترونية أبشر العديد من خدمات المعلومات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن إحدى خدماتها هي خدمة التحقق من صحة الإقامة برقم الإقامة، لذلك يبحث الكثير من المقيمين الوافدين عن كيفية التحقق من الإقامة بدون صلاحية أبشر، بما أن ألا تملك حق الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية، نقدم لك أدناه استعلام عن صلاحية تصريح الإقامة دون الدخول إلى أبشر، وكيفية التحقق من صحة محل الإقامة.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

هناك طريقتان رئيسيتان للمقيمين في المملكة العربية السعودية للتحقق من صحة إقامتهم ، الطريقة الأولى يمكن القيام بها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والطريقة الثانية هي الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك لأن توفر هذه المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات، من أبرزها التحقق من صلاحية الإقامة، ومن أجل الحصول على خدمات أبشر، من الضروري أن يكون لديك حساب مسبق على المنصة الإلكترونية.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكن للمقيمين السعوديين التحقق من مدة صلاحية محل إقامتهم بعدة طرق، وفيما يلي نقدم لك طريقة للتحقق من مدة صلاحية محل إقامتهم دون الدخول إلى أبشر، والخطوات كالتالي:

الدخول الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية “من هنا“.

حدد مربع الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية.

حدد مربع المدخل الشخصي.

انقر فوق خيار مستخدم جديد.

أدخل رقم الإقامة حيثما كان ذلك مناسبًا.

تحديد تقويم تاريخ الاستعلام.

أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة.

انقر فوق أيقونة التالي.

ستظهر بعد ذلك صفحة بيانات رقم الحساب وتاريخ انتهاء صلاحية الحساب، ثم نشرح خدمة الاستعلام عن رقم الحساب بتاريخ انتهاء الصلاحية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة

يمكنك التحقق من صلاحية تصريح الإقامة لأي مقيم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية واتباع التعليمات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل السعودية.

حدد مربع الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن وافد بالضغط عليها.

أدخل رقم جواز السفر القادم والرمز المرئي المعروض على الصفحة.

بعد ذلك ، سيتم عرض تفاصيل إقامة المقيم الذي يحمل رقم جواز السفر الذي أدخلته.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يعد التحقق من صحة الإقامة أمرًا مهمًا لجميع المقيمين وجميع الوافدين، وفقًا لغرامات الحكومة على كل من يتأخر في تجديد إقامته، حيث أن خطوات التحقق من صحة الإقامة هي كالتالي: