عاجل- معدات عسكرية.. فرنسا تكشف عن دعم جديد لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلى، اليوم الجمعة، الرغبة فى إنهاء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب القناة، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية: "فعلنا كل شئ لمنع هذه الحرب، وقمنا بإرسال معدات عسكرية لأوكرانيا، وندرس إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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