عاجل- إجراء روسى لحماية معمل تشيرنوبيل النووى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستنشر عناصر الشرطة للمساعدة فى حراسة معمل تشيرنوبيل للطاقة بأوكرانيا، حسبما أفاد نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع الوضع فى تشيرنوبل فى أوكرانيا عن كثب. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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